Concorsi Sicilia, posti nelle Asp e nei Comuni: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: nuove opportunità di lavoro nell'Isola. Pubblicati bandi di concorso per le città di Catania e Siracusa. Ecco i dettagli.

Concorsi Sicilia: nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre, sono stati pubblicati quattro nuovi bandi di concorso per le aziende sanitarie provinciali di Catania e Messina. Inoltre, il comune di Melilli, in provincia di Siracusa, ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 8 posti per istruttori di vigilanza. Di seguito tutte le informazioni utili e i dettagli.

Concorsi Sicilia: ASP di Catania

Nella Gazzetta Ufficiale, sono presenti due concorsi per l’azienda sanitaria provinciale di Catania. Il primo concorso, per titoli ed esami, è pubblico e comprende la copertura a tempo indeterminato di trentuno posti di dirigente medico, varie discipline, per i P.O. di Militello e Caltagirone. La scadenza è fissata per il 14 novembre.

I posti sono così suddivisi:

diciotto posti di dirigente medico disciplina M.C.A.U. presso il P.O. di Caltagirone;

dieci posti di dirigente medico disciplina. M.C.A.U. presso il P.O. di Militello;

un posto di dirigente medico disciplina endocrinologia presso il P.O. di Caltagirone;

due posti di dirigente medico disciplina pneumologia presso il P.O. di Caltagirone.

Il secondo concorso messo a disposizione riguarda una pubblica selezione per il conferimento di undici incarichi quinquennali di direttore di varie U.O.C. I profili ricercati nelle diverse città della provincia catanese possono essere visionabili direttamente nel bando pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Scade il 14 novembre.

Concorsi Sicilia: ASP di Messina

Anche per l’azienda sanitaria provinciale di Messina sono stati pubblicati due bandi di concorso:

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore di struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera, per il Dipartimento del farmaco;

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore di struttura complessa, disciplina di farmaceutica territoriale, per il Dipartimento del farmaco.

Anche questi concorsi hanno una scadenza fissata per il 14 novembre. Ulteriori informazioni possono essere sempre visionabili sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: concorso del comune di Melilli

Il concorso del Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, è previsto per istruttori di vigilanza, per una copertura di 8 posti di lavoro , di categoria C e posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 25 ottobre e potranno essere redatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento; presentazione diretta all’Ufficio del Protocollo del Comune di Melilli; oppure all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.melilli.sr.it.

Nel caso in cui vengano inoltrate più di 100 domande di partecipazione, si prevede una preselezione mediante quiz. Inoltre, i candidati saranno selezionati in base alla valutazione dei titoli e al superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale, che verteranno sulle materie riportate nel bando, insieme ai principali requisiti da possedere.

Bando Comune Melilli