Coronavirus Sicilia, oggi +270 nuovi casi: oltre 90 a Catania

Coronavirus Sicilia: ecco l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Casi sotto i 300, ma Catania è prima per numero di positivi al giorno.

Sono 2.668 i casi di Coronavirus oggi in Italia, secondo l’ultimo bollettino pubblicato dal Ministero della Salute. I decessi, invece, sono 40 per un totale di 131.461 vittime dall’inizio della pandemia.

Continua a scendere il numero degli attuali positivi, registrando oggi un decremento di -1.083. Il numero degli attuali positivi nel nostro Paese è quindi attualmente 79.368.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 14 ottobre

In Sicilia si registrano oggi 270 nuovi casi di Covid e 6 decessi. Il totale delle vittime, nell’Isola, è di 6.921. Scende, anche a livello regionale, il numero degli attuali positivi: sono 8.770 con un decremento di 519. 783 sono invece i guariti, per un totale di 287.045 guariti in tutto.