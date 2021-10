Black Friday 2021: la date d’inzio degli sconti

In arrivo l'attesissimo Black Friday di novembre per l'acquisto di innumerevoli prodotti a prezzi stracciati. Ecco quest'anno quando sarà.

Novembre è il mese più atteso per gli amanti dello shopping e la data da tenere a mente quest’anno per il mese di novembre 2021 è venerdì 26 novembre per l’attesissimo black friday. Tuttavia, come ogni anno gli sconti dureranno più di 24 ore.

In cosa consiste tale giornata

Il Black Friday letteralmente significa venerdì nero. Con questa dicitura si intende un giorno in cui per 24 ore, sia online che in negozio, ci sono degli sconti su alcuni articoli a prezzi stracciati. La storia di tale giornata, infatti, risale al 1924 quando il negozio Macy’s di New York decise che il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento avrebbe applicato grandi sconti su moltissimi prodotti.

Quando inizia in Italia

Il Black Friday vero e proprio sarà il 26 novembre 2021, ma gli sconti in molto negozi e online inizieranno già qualche giorno prima e continueranno anche dopo le 24 ore. Gli sconti saranno, come ogni anno, anche su Amazon e su tutte le piattaforme online oltre che fisiche come Mediaworld e unieuro.

Tuttavia, il Black Friday coinvolgerà quasi tutti i settori. Gli sconti saranno sull’abbigliamento, sull’elettronica ma anche nel settore immobiliare. Aderiranno infatti sia i negozi che le piattaforme online. Si potranno acquistare a prezzi pazzi innumerevoli accessori e arredi.

Cyber Monday

Cosa si intende invece per cyber monday? Dunque, si tratta si una giornata più o meno simile al black friday, che ogni anno cade di venerdì, come appunto il nome che riporta, l’unica differenza è che gli sconti prevalentemente riguarderanno il settore tecnologico. Nello specifico, gli sconti saranno su telefoni, smartphone, tablet, computer, videogames e tutta l’elettronica in particolare.

Molti negozi e soprattuto le più grosse catene, hanno esteso il venerdì nero e il cyber monday a tutto il mese di novembre ribattezzandolo con il nome di “Black November” in cui sarà possibile acquistare innumerevoli prodotti a prezzi davvero stracciatissimi.