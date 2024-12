Il Cyber Monday 2024 è finalmente arrivato portando con sè una valanga di offerte imperdibili su dispositivi tecnologici. Se si è alla ricerca di nuovi gadget, smartphone, laptop o accessori smart, questa è l’occasione giusta per fare affari. Amazon, Mediaworld, Euronics e tanti altri negozi online offrono sconti vantaggiosi che renderanno il tuo shopping natalizio ancora più conveniente.

Continuano le offerte su Amazon

Su Amzon in occasione del cyber monday, gli sconti legati al black friady continueranno ancora per 12 ore. Il Cyber Monday, rappresenta un’opportunità imperdibile per scovare le migliori offerte su tutti i dispositivi tecnologici e sui prodotti tanto agognati. Offerte su smartphone, laptop e tablet ancora a disposizione per tutti gli utenti. Inoltre, sconti imperdibili anche su tutti i dispositivi tecnologici per la casa, come gli Amazon Echo, i termostati intelligenti e le luci smart.

Sconti sui siti e negozi legati alla tecnologia

Non solo Amazon! Anche altri grandi rivenditori come Mediaworld ed Unieuro hanno preparato fantastiche promozioni.

Unieuro offrirà solo per oggi sconti imperdibili per gli amanti della tecnologia. prezzi stracciati per Notebook, TV, grandi e piccoli elettrodomestici, macchine fotografiche, videogiochi e tanti altri prodotti.

Mediaworld, ad esempio, offre TV 4K, smartphone e console da gioco con sconti che vanno fino al 50% se si parla di prodotti ricondizionati. Inoltre se si acquista online si godrà della spedizione gratuita su tutti gli articoli.

Anche Euronics propone sconti su dispositivi audio, come le soundbar, cuffie e altoparlanti portatili. Se invece stai cercando un nuovo tablet o computer portatile, le offerte in negozio sono molto allettanti, con modelli per ogni esigenza, dal casual all’uso professionale.