Lavoro Sicilia: i bandi attivi dalle Asp all’università

Lavoro Sicilia: diversi i bandi attivi sul territorio siciliano. Dalle ASP all'università fino ai comuni, i posti a disposizione sono moltissimi. Tutte le info.

Lavoro Sicilia: diverse le opportunità per chi è alla ricerca di lavoro nell’Isola. Vediamo tutti i bandi al momento attivi.

Lavoro Sicilia: 100 posti nelle Asp

L’Asp di Palermo mette a disposizione 30 posti di collaboratore amministrativo professionale e 25 di dirigente medico. Il termine di scadenza per le domande è il 24 ottobre 2021.

L’Asp di Siracusa prevede l’assegnazione di 2 posti di collaboratore amministrativo professionale 4 posti per dirigenti amministrativi. L’Asp di Enna ha pubblicato un bando per 2 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale. L’Asp di Messina assume 3 dirigenti medici di medicina trasfusionale. E un dirigente di medicina trasfusionale cerca pure il Policlinico P. Giaccone di Palermo.

Il Papardo di Messina ha, inoltre, pubblicato un bando per 1 posto di dirigente ingegnere clinico e per 1 direttore di centrale operativa del 118 da assumere con contratto a tempo determinato. Infine, il Policlinico di Messina prevede l’assegnazione di 2 posti di dirigente amministrativo.

Comune di Sciacca

Si comunica che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 28 posti, a tempo pieno ed indeterminato, comparto funzioni locali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 21 del 16 marzo 2021, nei seguenti profili professionali:

quattro posti per istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D – posizione economica D1);

un posto per istruttore direttivo di polizia municipale (categoria giuridica D – posizione economica D1);

due posti per istruttore direttivo assistente sociale (categoria giuridica D – posizione economica D1);

cinque posti per istruttore direttivo amministr/contabile (categoria giuridica D – posizione economica D1);

quattro posti per istruttore tecnico (categoria giuridica C – posizione economica C1);

cinque posti per agente di polizia municipale (categoria giuridica C – posizione economica C1);

sei posti per istruttore amministrat/contabile (categoria giuridica C – posizione economica C1);

un posto per istruttore esperto informatico (categoria giuridica C – posizione economica C1).

Università di Catania

L’Università di Catania ha messo a bando 1 posto da ricercatore a tempo determinato di durata triennale per Microbiologia e microbiologia clinica. Sono, inoltre, messi a bando altri 7 posti: 5 di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari settori concorsuali, e 2 per la chiamata di professori di prima fascia.