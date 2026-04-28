Concorso Aeronautica 2026: È stato pubblicato il nuovo bando del Concorso aeronautica 2026 per il reclutamento di 108 Ufficiali nei ruoli speciali delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica Militare. Si tratta di una selezione indetta dal Ministero della Difesa che offre un’importante opportunità di carriera per diplomati e laureati, a seconda del ruolo scelto.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate fino al 26 maggio 2026, tramite la piattaforma ufficiale dei concorsi online del Ministero. Il concorso prevede l’ingresso nel ruolo di Sottotenenti in servizio permanente, con formazione presso strutture dedicate e successiva assegnazione operativa.

Requisiti e suddivisione dei posti

Il bando del Concorso aeronautica prevede 108 posti complessivi suddivisi tra diverse aree: Armi dell’Arma Aeronautica, Genio Aeronautico e Corpo di Commissariato. Le posizioni sono ulteriormente ripartite tra settori tecnici come elettronica, infrastrutture, armamento, motorizzazione, costruzioni aeronautiche, fisica e chimica.

Possono partecipare diverse categorie di candidati: Ufficiali di complemento, Ufficiali in ferma prefissata, Sottufficiali, Volontari in servizio permanente e altri profili militari già in servizio. È previsto anche un limite di età generalmente fissato ai 45 anni, con alcune eccezioni per specifiche categorie.

Per i civili o i candidati esterni, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di una laurea, in base alla categoria di concorso prescelta. Sono inoltre richiesti requisiti generali come cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e assenza di precedenti disciplinari o penali incompatibili con il servizio militare.

Concorso Aeronautica 2026: Prove selettive e modalità di candidatura

La procedura del Concorso aeronautica è articolata e prevede diverse fasi di selezione: I candidati dovranno affrontare una prova scritta tecnico-professionale, una prova di lingua inglese con test a risposta multipla, la valutazione dei titoli, accertamenti psico-fisici e prove attitudinali comprensive di test di efficienza fisica. È inoltre previsto un colloquio orale finale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del Ministero della Difesa, utilizzando credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È consigliato disporre anche di una PEC per le comunicazioni ufficiali.