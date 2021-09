Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni: le figure ricercate

Concorsi Sicilia: cerchi un impiego nell'Isola? Diversi Comuni assumono: è quanto emerge dai nuovi avvisi in Gazzetta Ufficiale. Di seguito tutte le informazioni.

Concorsi Sicilia: numerosi Comuni dell’Isola offrono opportunità d’impiego da non sottovalutare. Si tratta al contrario di occasioni preziose, soprattutto per i siciliani che desiderano lavorare dove sono nati o attualmente abitano. Vediamo, nel dettaglio, le offerte menzionate dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 settembre 2021.

Comune di Melilli

Si parte con il Comune di Melilli, in provincia di Siracusa. Si indice una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, volta alla copertura di 8 posti di istruttore di vigilanza. In questo caso si assume a tempo indeterminato ma in part time al 50%.

Gli interessati dovranno far pervenire le istante di partecipazione direttamente al comune di Melilli, ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale (del 24 settembre 2021).

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando integrale, reso pubblico all’interno dell’albo pretorio on line oltre che nel sito web www.comune.melilli.sr.it

Comune di Enna

Interessanti offerte di lavoro riguardano anche il Comune siciliano di Enna. In questo caso, in particolare, in Gazzetta vengono indicati, oltre che un avviso di selezione per 1 posto di dirigente amministrativo, concorsi pubblici con l’obiettivo di coprire questi posti:

2 posti di necroforo (cat. A);

(cat. A); 2 posti di custode manutentore (cat. B/1) a tempo pieno e indeterminato.

In questo caso entro quando occorre inviare le relative domande di partecipazione? Per questi due concorsi Sicilia e l’avviso già citato la scadenza per la presentazione è fissata al prossimo 28 ottobre 2020.

Anche in questo caso si consiglia di consultare la copia integrale dei bandi sul sito ufficiale del Comune di Enna.

Comune di Chiaramonte Gulfi

I concorsi Sicilia non finiscono qui. Tra i “nuovi”, spicca quello pubblico (per soli titoli) indetto dal Comune di Chiaramonte Gulfi, nel Ragudano. Questo mira alla copertura di 3 posti (di categoria C) da istruttore tecnico geometra.

Anche in questo caso la scadenza per la presentazione delle relative domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Comune di Villafranca Sicula

Anche la provincia di Agrigento offre possibilità interessanti a chi desidera un posto di lavoro. Il Comune di Villafranca Sicula (nell’Agrigentino) informa sull’esistenza di un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di: