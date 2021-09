Arriva la tavoletta “Rocher”: la golosa novità firmata Ferrero

Il gruppo Ferrero annuncia una golosa novità: arriva la tavoletta ispirata al cioccolatino Ferrero Rocher, in diverse varianti e con dettagli che richiamano il dolce originale.

Una golosa novità per tutti gli amanti del cioccolato: sta arrivando la barretta Ferrero Rocher, un’intera stecca di cioccolato dedicata interamente al celebre cioccolatino creato nel 1982 dal colosso dolciario di Alba. Già negli scorsi mesi la Ferrero ha introdotto i gelati confezionati e, a partire da ottobre, entrerà in commercio anche il cioccolato nei tre gusti tipici: fondente, latte e bianco.

La tavoletta Ferrero Rocher è l’innovazione di un prodotto messa a punto in diversi anni, coinvolgendo una squadra di cinquanta persone che ha realizzato tantissime “prove” prima di arrivare alla ricetta finale.

La novità sarà in vendita tutto l’anno e presenterà una dolce cupola sopra il quadrotto, che ricorderà la forma sferica del cioccolatino. All’interno, poi, si distingueranno diversi strati: una conchiglia di cioccolato, da cacao al 100% certificato sostenibile, che racchiude al suo interno un ripieno cremoso con granella di nocciole.

Il lancio delle nuove tavolette coinvolgerà, oltre l’Italia, anche Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia. Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo per poi approdare nel 2022 in Spagna, Portogallo e Stati Uniti.

“Le nuove tavolette – si legge in una nota – sono pensate per offrire ai consumatori l’opportunità di vivere in una nuova forma il piacere distintivo di Ferrero Rocher”. Le tre varianti “presentano una delicata cupola sopra il quadrotto che richiama la forma sferica delle specialità originali invitando a scoprire i diversi strati al suo interno”.