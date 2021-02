“World Nutella Day”: oggi si festeggia la crema più famosa al mondo

Oggi 5 febbraio è il World Nutella Day, la crema più amata dai golosi. La ricetta, ancora oggi segreta, è di vecchia data: ecco la sua storia.

Oggi è il “World Nutella Day“, la giornata perfetta per tutti i golosi amanti della crema alla nocciola più famosa al mondo per condividere pubblicamente sui social la propria passione per questa dolcezza. Questa giornata è stata creata nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso, tanta era la popolarità del brand, per riunire e ispirare la community mondiale intorno alla passione per questo prodotto, emblema della genialità italiana.

La ricetta della Nutella, tutt’oggi un segreto, è infatti stata inventata da Michele Ferrero: nell’aprile 1964, la Nutella (da “nut”, nocciola in inglese) uscì per la prima volta fuori dalla fabbrica di Alba, pronta a deliziare il pubblico che ormai, da più di 50 anni le è rimasto fedele.

Per rendere omaggio a questo prodotto che ha contribuito grandemente nel panorama delle eccellenze nazionali, la Zecca ha programmato l’emissione, proprio in occasione del “World Nutella Day”, di una moneta da 5 euro, inserita nella serie “Eccellenze italiane”. Sulla moneta sarà rappresentato un vasetto il cui tappo sarà di tre possibili colori: bianco, verde o rosso con una tiratura per ciascuna versione di circa 10 mila pezzi. Nel rovescio della moneta invece sarà raffigurato lo storico stabilimento di Alba dove la Ferrero fu fondata negli anni ’40.