Aci Trezza nel nuovo singolo di Baby K e Alvaro Soler: il video girato in Sicilia

Baby K e Alvaro Soler scelgono la Sicilia per il loro nuovo singolo. Sullo sfondo di "Non dire una parola" una località inconfondibile per i siciliani.

Anche Baby K e Alvaro Soler si aggiungono alle decine di cantanti, artisti e musicisti stregati dalle location della Sicilia. Il video dell’ultimo singolo della cantante, “Non dire una parola“, è stato girato anche in Sicilia. Per la precisione, in una località ben nota agli etnei: Aci Trezza. A più riprese Soler appare nello storico Cantiere Navale Rodolico; sullo sfondo, tra una chiglia colorata e un’altra, gli inconfondibili Faraglioni.

Il video, scritto e ideato da Baby K per la regia di Mauro Russo (una produzione Boroalco.tv), vede protagonisti i due giovani artisti intenti a raccontare attraverso le immagini la storia di un amore giunto ormai ad un bivio. Come ha raccontato Baby K: “da una parte c’è la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare a una storia importante“.

Il duo si aggiunge così agli artisti che hanno scelto la Sicilia e le sue bellezze come sfondo per i loro videoclip. L’elenco si allunga e conta, tra gli altri, i The Zen Circus, i Coldplay, Shaggy e altri ancora.