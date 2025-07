Si intensificano i controlli durante i weekend da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale, che hanno messo in atto un piano straordinario di controllo nel territorio dei comuni della riviera etnea, intensificando i servizi di prevenzione e vigilanza in occasione della Festa dei Fiori e della festa patronale di San Giovanni ad Aci Trezza. Le operazioni, svolte sia in divisa sia in borghese, avevano l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, prevenire reati e mantenere il decoro urbano nelle zone più frequentate da turisti, bagnanti e giovani durante la movida estiva. Il piano è stato supportato anche da reparti speciali dell’Arma, come la compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri “Sicilia” e il nucleo elicotteri di Catania, che ha svolto sorvoli aerei sia di giorno sia di notte.

Fermate 70 persone

A tal proposito durante lo scorso weekend sono stati controllati più di 40 veicoli e oltre 70 persone. Sono state contestate numerose violazioni, soprattutto per guida senza casco, assenza di assicurazione e patente scaduta o non valida. Oltre 10 motoveicoli, tra scooter e moto, sono stati posti sotto sequestro.

Durante uno dei controlli serali, i carabinieri hanno sorpreso un uomo di 40 anni fuori dalla propria abitazione nel quartiere Zia Lisa di Catania, nonostante fosse agli arresti domiciliari da appena due giorni. L’uomo ha dichiarato di essersi allontanato per “fare una passeggiata”. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.