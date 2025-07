Si intensificano i controlli della Polizia lungo la fascia costiera di Catania. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: garantire il rispetto delle norme e assicurare tranquillità a cittadini e turisti, sempre più numerosi in questo periodo nelle spiagge e località balneari.

Il pattugliamento delle coste è stato realizzato su tutto il litorale, dalla Playa alla Scogliera, fino a Capomulini, con turni mattutini e pomeridiani.

I controlli effettuati dalle volanti di mare

L’attività delle “volanti del mare” ha lo scopo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, con particolare riguardo alle zone dove è alta la presenza di imbarcazioni. Per questo i poliziotti, impegnati in questo specifico servizio, sono sempre particolarmente attenti alle condotte tenute da coloro che decidono di mettersi alla guida di un natante, fornendo importanti indicazioni legate alle fasi dell’ormeggio, della navigazione e vigilando sulla distanza minima dalla riva che è necessario rispettare per evitare di mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti e degli stessi diportisti.

Identificate oltre 100 persone

Nel corso della settimana appena trascorsa, l’attività di controllo della Polizia lungo la costa catanese ha portato all’identificazione di oltre 100 persone a bordo di imbarcazioni e moto d’acqua, oltre al controllo di 65 bagnanti in due stabilimenti balneari.

Durante l’operazione, sono stati sanzionati 6 comandanti di unità da diporto, fermati mentre navigavano in tratti di mare particolarmente frequentati. Le infrazioni rilevate riguardavano in particolare la navigazione sotto costa, un comportamento estremamente pericoloso per la sicurezza di bagnanti e apneisti, la circolazione vietata con moto d’acqua, l’eccesso di velocità all’interno dell’Area marina protetta e la navigazione rischiosa vicino alla riva. È stato inoltre multato un diportista per aver diffuso musica ad alto volume in zona tutelata. Le sanzioni complessive hanno superato i 2.500 euro.