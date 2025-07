Come ogni fine settimana, anche durante questo weekend è stato svolto un ampio servizio di controllo interforze, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento tranquillo e sicuro della movida nel centro storico, specialmente nelle aree più frequentate da cittadini e turisti, in prossimità di locali e luoghi di ritrovo.

I presidi sono stati realizzati nelle zone di: Piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, ma anche nella zona del lungomare, precisamente in piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo e scogliera.

Fermate 262 persone, controllati 111 veicoli

Durante la sera e la notte, le pattuglie coordinate dalla Questura hanno identificato 262 persone, di cui 65 con precedenti penali, e controllato 111 veicoli. Inoltre sono stati svolti dei presidi per impedire l’accesso a mezzi a due ruote nelle aree pedonali della città. A questo si aggiugnono i numerosi controlli su gruppi di giovani per prevenire l’uso di droghe e l’abuso di alcol.

Un uomo, fermato in Via Etnea, è stato segnalato alla Prefettura per possesso di marijuana. In via Cristoforo Colombo, un pluripregiudicato è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di arnesi da scasso. In via Dusmet, un 26enne di Lentini, avrebbe tentato di scappare dai controlli della Polizia. L’uomo, destinatario di un foglio di via, è stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione.

Infine, sono stati controllati 10 minimarket del centro storico: quattro sono risultati irregolari. Un’attività è stata sanzionata per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre tre per violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Elevate multe per 20.500 euro

Anche l’Arma dei Carabinieri ha effettuato controlli mirati a garantire la sicurezza nella movida del centro storico di Catania. Sono stati impiegati equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, con pattuglie dinamiche, militari appiedati e unità dotate di etilometro e drug-test. I controlli si sono concentrati in zone ad alta affluenza, come: Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e aree limitrofe, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa, lo spaccio di droga, i reati predatori, la guida in stato di alterazione e comportamenti lesivi del decoro urbano, come la sosta selvaggia.

Complessivamente, sono state identificate 71 persone e controllati 30 veicoli, 11 dei quali sottoposti a sequestro o fermo. Sono state elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di circa 20.500 euro, con decurtazione di 35 punti patente. Le principali violazioni hanno riguardato: guida senza casco, uso del cellulare alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza, passaggio con semaforo rosso e assenza di sistemi di ritenuta per bambini. In particolare, 3 persone sono state sanzionate per guida senza patente mai conseguita e 2 per patente scaduta.

Sono state inoltre contestate 2 mancate revisioni e 2 mancate coperture assicurative, con conseguente sequestro dei veicoli, mentre 5 motociclisti sono stati multati per mancato uso del casco. I controlli con etilometro su 21 conducenti hanno dato esiti nei limiti.