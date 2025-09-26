Piazza Turi Ferro, forse ancora conosciuta come piazza Santo Spirito, sta cambiando volto! La recente sistemazione del prato rappresenta una delle fasi finali del progetto di riqualificazione, i cui lavori saranno conclusi entro il mese di ottobre.

“Restano da completare soltanto l’installazione degli arredi urbani, prevista nelle prossime settimane, e alcune rifiniture che conferiranno un aspetto del tutto inedito a questa nuova macchia verde nel cuore della città”. Queste le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie Sergio Parisi durante un sopralluogo.

Il progetto di riqualificazione di Piazza Turi Ferro

Il progetto di riqualificazione di piazza Turi Ferro, fortemente sostenuto dal sindaco Enrico Trantino, rientra in un più vasto piano di rigenerazione del centro storico di Catania, con l’obiettivo di restituire alla città spazi pubblici moderni, accessibili e sostenibili.

Quella che per anni è stata semplicemente un’anonima area di parcheggio sta assumendo una nuova identità! Sta infatti nascendo una piazza verde e attrezzata, pensata per diventare uno dei nuovi polmoni urbani della città, in grado di unire valore storico e innovazione, e di accogliere sia i cittadini che i visitatori in un ambiente completamente rinnovato.

Un intervento da 1,5 milioni di euro

L’intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, inizialmente finanziato con fondi del PNRR e successivamente coperto grazie ad altri canali di finanziamento comunitario garantiti dal governo nazionale, ha portato a una trasformazione radicale della piazza. I lavori hanno previsto la pedonalizzazione dell’area, la piantumazione di nuovi alberi, l’aumento delle superfici verdi e l’installazione di un moderno impianto di illuminazione, dando vita a nuovi spazi di socialità e aggregazione, prima del tutto assenti.

Questo intervento rappresenta un passo importante all’interno di un progetto più ampio che interessa l’intera zona dell’ex San Berillo. Oltre a piazza Turi Ferro, infatti, sono in corso i lavori per il rinnovamento di via Di Prima, via delle Finanze e dell’area vicina a piazza della Repubblica e via Ventimiglia, dove sorgerà un grande parco urbano di quasi quattro ettari, destinato ad ampliare ulteriormente la rete di spazi verdi della città.