Gli alberi arrivano in piazza Turi Ferro e una nuova area verde sta nascendo in città. Proprio oggi, sono stati piantati in città diversi nuovi alberi, precisamente in piazza Turi ferro (già Spirito Santo). La nuova area verde fa parte del progetto di riqualificazione urbana, ormai da tempo in corso. Si tratta di un intervento che segna un cambiamento radicale verso la città più vivibile e sostenibile E soprattutto a misura dei cittadini.

Una nuova aerea verde in città

Fino a qualche tempo fa infatti l’intera area era dominata dall’asfalto, dalla sosta selvaggia e da un evidente carenza di ombra. Ad oggi, questo spazio si sta lentamente trasformando in una piccola oasi urbana, una vera e propria area pubblica e pedonale dove il verde, non è solo un elemento decorativo, ma una risorsa utile per tutti i cittadini, che cercano di sfuggire dal caldo torrido.la città ha donato ai suoi cittadini una nuova area verde dove potersi riunire e riposare anche durante le ore più calde.

Sono però stati sollevati diversi dubbi per il fatto che la messa a dimora sia avvenuta in piena estate, con temperature elevate. Tuttavia, gli alberi sono stati subito irrigati manualmente e l’auspicio è che ricevano fin da subito le cure necessarie per favorire un attecchimento sano e duraturo.

Non si tratta di semplice alberi piantati ma di un piccolo passo ma molto significativo per l’intera città di Catania che giorno dopo giorno cerca di migliorarsi è di offrire ai suoi cittadini tutti gli spazi pubblici di cui potrebbero avere bisogno. Un segnale positivo che racconta una città che cambia, e che finalmente comincia a dare spazio alla natura.