Il progetto del nuovo parcheggio di viale Raffaello Sanzio, a Catania, e del parco adiacente, è ormai vicino al completamento e si prevede una sua “parziale fruibilità” entro Natale. Si tratta di una delle opere infrastrutturali promosse dall’amministrazione comunale dal valore di 4 milioni di euro, finanziati dal fondo regionale del “Piano Parcheggi”.

Cos’è il piano parcheggi?

Il fondo del “Piano Parcheggi” è una risorsa economica messa a disposizione dall’ente regionale per finanziare progetti mirati a realizzare e rinnovare le aree di sosta della città, che non si limita alla città di Catania, ma è destinato anche alle altre tre città metropolitane siciliane: Palermo e Messina.

Un’occasione per facilitare la mobilità

L’obiettivo di questo piano è di offrire delle aree di sosta per facilitare i cittadini e migliorare la vivibilità urbana, permettendo loro di parcheggiare facilmente e raggiungere il centro cittadino. Nel caso del parcheggio “Sanzio”, i cittadini avranno la possibilità di parcheggiare facilmente in zone commerciali e trafficate come viale Veneto e via D’annunzio, in previsione del periodo natalizio e, di conseguenza, l’aumento del traffico per gli acquisti.

Una nuova area verde

In concomitanza con la progettazione del parcheggio, verrà realizzata anche un parco adiacente a disposizione dei cittadini, intitolata Serafino Famà. In quest’area, verranno installate 12 postazioni di allenamento a corpo libero e altrettante attrezzature sportive per l’allenamento funzionale e posturale. Inoltre, il parco sarà dotato di un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza degli utenti.

L’intervento del sindaco Tarantino

Il sindaco di Catania Enrico Tarantino ha sottolineato la potenzialità del progetto per migliorare le abitudini e il benessere dei cittadini, offrendo loro non solo una soluzione al traffico, ma anche un area di svago opportunamente sorvegliata, in modo da creare uno spazio fruibile e sicuro per i cittadini.