Prosegue l’attività di controllo della task force coordinata dalla polizia di Stato nelle attività commerciali di Catania. Nei giorni scorsi, sono stati ispezionati quattro locali, tra cui un panificio nel quartiere Borgo e tre trattorie, due in via Plebiscito e una in via Lago di Nicito. L’operazione ha portato all’elevazione di sanzioni complessive per oltre 16 mila euro, grazie alla collaborazione di polizia, forestale, ispettorato del lavoro, servizi sanitari veterinari e polizia locale.

Panificio del Borgo: violazioni igieniche e sicurezza sul lavoro

Nel panificio ispezionato sono emerse gravi criticità igienico-sanitarie, tra cui la presenza di blatte. Il laboratorio per la preparazione dei prodotti è stato sospeso dal servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asp. Il titolare ha ricevuto sanzioni per un totale di 7.820 euro: 2.000 euro per le carenze igieniche e 5.820 euro per violazioni della normativa sulla sicurezza, tra cui macchinari privi dei requisiti, presidi sanitari scaduti e fili elettrici scoperti. Inoltre, è stata inoltrata una denuncia all’autorità giudiziaria. La forestale ha contestato ulteriori 2.000 euro per l’omessa informazione ai consumatori, mentre la polizia locale ha rilevato irregolarità su cartellonistica e affissioni.

Trattorie di San Cristoforo e via Lago di Nicito: sequestro e sanzioni

Nel quartiere San Cristoforo, due trattorie di via Plebiscito hanno subito controlli. In un locale è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico con sequestro di tavoli e sedie; nel secondo, oltre a tavoli e sedie, è stato sequestrato un braciere acceso e tendaggi montati senza autorizzazione. In via Lago di Nicito, sono stati sequestrati vasi e piante installati abusivamente e contestate infrazioni sugli orari di apertura e sull’informazione ai consumatori. In tutti i locali, sono stati distrutti alimenti non idonei al consumo, con sanzioni complessive aggiuntive per 6.000 euro.