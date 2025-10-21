In arrivo su tutte le autostrade italiane il nuovo super-autovelox SV3, chiamato anche sorpassometro. Il nuovo dispositivo sarà utile anche per individuare tutti gli automobilisti che effettueranno sorpassi vietati, ad oggi una delle manovre ancora troppo diffuse lungo le nostre autostrade è una delle più rischiose. L’obiettivo quindi è chiaro ridurre gli incidenti e spingere gli automobilisti ad adottare comportamenti più di prudenti.

Come funzionerà il sorpassometro

Il nuovo sistema sarà composto da sensori installati direttamente sulle strade e diverse telecamere ad alta definizione che registreranno ogni sorpasso sospetto. Quando un veicolo oltrepasserà una linea continua i sensori lo rileveranno e attiveranno le videocamere le quali registreranno per circa 15 secondi. Successivamente il video e i dati della targa verranno inviati alla polizia stradale, che verificherà l’infrazione prima di confermare la sanzione.

Le nuove sanzioni previste: multe fino a 1300 euro

Le multe per chi commette sorpassi vietati andranno da un minimo di 42 euro fino a un massimo di 666 euro. In situazioni particolarmente gravi, come la guida contromano, la sanzione può arrivare fino a 1.300 euro. L’obiettivo rimanere sempre lo stesso: disincentivare comportamenti rischiosi che mettono in pericolo la sicurezza stradale.

Come per le altre infrazioni rilevate dagli autovelox, sarà possibile presentare ricorso contro la multa. Il ricorso può essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento della sanzione al Giudice di Pace, oppure entro 60 giorni al Prefetto.