La Compagnia dei Carabinieri di Randazzo ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree urbane e rurali tra Piedimonte Etneo e Bronte. Obiettivo dell’operazione: contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile hanno affiancato le stazioni locali dell’Arma per garantire una maggiore presenza e sicurezza sulle strade, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Alcol e droga al volante: ritiri di patente e denunce

A Bronte, un 58enne è stato fermato mentre guidava in modo pericoloso: sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso superiore ai limiti consentiti. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente e una multa superiore ai 500 euro. A Maniace, una 39enne ha cercato di nascondere una dose di marijuana durante un controllo: è risultata positiva alla droga dopo le analisi in ospedale. Anche un altro conducente coinvolto in un incidente a Bronte è stato trovato positivo ai cannabinoidi.

Droga nascosta in auto e motociclisti nei guai

A Castiglione di Sicilia, i carabinieri hanno fermato un 25enne di origini venezuelane che trasportava 9 grammi di marijuana nascosti sotto il sedile del passeggero. A Randazzo, invece, un motociclista albanese è stato trovato con quasi 6 grammi della stessa sostanza in tasca. Infine, a Maniace, a seguito di un incidente tra un’auto e un ciclomotore, il conducente dell’utilitaria è risultato positivo all’alcoltest e denunciato per guida in stato di ebbrezza