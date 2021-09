Ryanair, nuove offerte: voli da e per Catania a meno di 8 euro

Offerte voli Ryanair: ancora biglietti aerei a prezzi convenienti. Si vola a basso costo anche da e per Catania.

Offerte voli Ryanair: sia biglietti di andata che di ritorno a prezzi davvero bassi, anche nel caso in cui l’aeroporto convolto è quello di Catania.

Si tratta dell’ultima iniziativa della compagnia aerea low cost irlandese, la quale propone diversi biglietti scontati del 40% per tutti coloro i quali prenotano entro oggi.

In particolare, i biglietti a basso prezzo riguardano date tra oggi e il 30 novembre 2021. Senza dubbio, in molti vorranno approfittare di queste offerte per concedersi una pausa autunnale al rientro dal lavoro, come alternativa ad una vacanza mancata in estate o ancora per andare a trovare una persona speciale.

Tra le varie città coinvolte nella lista di mete a basso prezzo c’è Catania, con diversi biglietti a meno di 8 euro. Nello specifico, sono previsti molti voli a poco più di 7 euro da diverse città italiane verso la città etnea.

Per esempio, tra le città dalle quali è possibile raggiungere Catania con soli 7,25 euro sono presenti Roma, Genova, Napoli e Venezia. Inoltre, altre città permettono di volare verso la città etnea a prezzi contenuti: infatti, da Perugia si può andare a Catania con circa 11 euro, mentre da Pisa, Torino, Trieste e Verona basterà spendere poco più di 13 euro.

Tuttavia, anche per quanto riguarda le partenze da Catania è possibile viaggiare spendendo poco. Infatti, sono diverse le tratte che permettono di partire con una spesa entro i 13 euro. Per esempio, acquistando un biglietto da circa 7 euro è possibile raggiungere da Catania sia Alghero che Bologna. Invece, spendendo attorno agli 11 euro è possibile volare dalla città etnea verso Bari e Cagliari.

Infine, Ryanair propone anche dei biglietti entro i 13 euro con partenza da Catania verso mete italiane ed europee. Infatti, con questa cifra è possibile viaggiare verso Budapest, Atene e Milano. Conclude il pacchetto di offerte voli Ryanair da Catania la meta di Berlino: tuttavia, rispetto ai casi precedentemente citati, la spesa è maggiore sebbene contenuta, dato che il biglietto ammonta a poco più di 25 euro.