Certificazioni linguistiche: qual è quella giusta per te?

Le certificazioni linguistiche sono un importante strumento che serve ad attestare il livello di conoscenza di una lingua straniera. Avere una certificazione linguistica significa possedere un importante lasciapassare per il mondo del lavoro in qualsiasi settore: non solo le aziende ne richiedono una, ma risultano fondamentali anche per il mondo accademico e dell’insegnamento.

Quale certificazione scegliere? A differenza di ciò che si pensa, sono davvero tante le certificazioni ufficialmente riconosciute dal Miur. Nessuno può dire che una sia migliore dell’altra, perché ognuna può essere utile per uno scopo diverso.

Enti certificatori riconosciuti dal Miur

Gli enti certificatori di lingua inglese, ufficialmente riconosciuti dal Miur, sono moltissimi. Ecco alcune tra le certificazioni più e meno note:

La certificazione di inglese Cambridge English è tra le più conosciute. I suoi certificati non hanno scadenza, e per questo risultano molto utili per istituzioni e università che spesso richiedono attestati che non siano più vecchi di 2 anni. In generale, sono spendibili per studiare e lavorare all’estero.

La certificazione IELTS è molto richiesta nel mondo del lavoro e nel mondo universitario: per esempio, la si richiede molto spesso a chi desidera iscriversi a master prestigiosi o a corsi di studio specialistici all’estero. A differenza delle classiche prove d’esame, questo tende a verificare un vocabolario che sia incentrato sul mondo del lavoro o dell’economia. Ha una validità di 2 anni ed è molto richiesta in Canada, Australia e Regno Unito.

La certificazione TOEFL è ideale per chi vuole intraprendere un corso di studio negli USA o in Canada. Per superare l’esame, non occorre raggiungere un punteggio minimo: questo certificato attesta il livello di competenze in base al punteggio conseguito.

La certificazione ESB è ufficialmente riconosciuta dal Miur. Tramite questa, è possibile conseguire crediti formativi scolastici e crediti formativi universitari. È preferita molto spesso proprio dagli aspiranti insegnanti, che l’hanno scelta e continuano a sceglierla in vista del prossimo concorso scuola.

C’è una cosa che hanno in comune le certificazioni elencate. E cioè, durante il test, si valutano sempre le quattro capacità principali: speaking, listening, writing e comprehension.

Queste sono solo alcune delle certificazioni ufficialmente riconosciute dal Miur, ma non è sempre facile capire quale sia la certificazione più adatta ai propri bisogni.

Campus Athena, scuola di lingue a Catania, offre una consulenza gratuita sulle certificazioni linguistiche. Infatti, ogni anno a settembre, si tengono gli open day per iniziare i nuovi corsi di lingue, come quelli per imparare l’inglese e il tedesco: ogni percorso è costruito su misura in base alla certificazione che si vuol conseguire.

Non solo inglese: enti certificatori di tedesco riconosciuti dal Miur

La lingua madre più parlata in Europa, dopo l’inglese, è proprio il tedesco. Può apparire una lingua difficile da imparare, ma è solo un luogo comune: ha alcune somiglianze con l’inglese, poiché deriva dal ceppo germanico.

Anche per il tedesco il Miur ha individuato una lista specifica di enti certificatori, come ad esempio:

Telc Language Tests , molto utile per il mondo del lavoro perché ti permette di acquisire una certificazione nel settore lavorativo di appartenenza.

Goethe-Zertifikat , riconosciuta a livello internazionale, è una tra le certificazioni più note nel mondo della lingua tedesca.

“Le certificazioni Telc e Goethe sono due ottime alternative da tenere in considerazione – ha detto Vanessa Zuriago, responsabile del dipartimento di tedesco del Campus Athena – . Entrambe hanno la stessa valenza, ma a Catania è possibile fare l’esame solo per la certificazione Goethe. Inoltre, esistono anche altre certificazioni del settore. Una cosa è certa: per chi vuole studiare il tedesco, c’è ancora tutto un mondo da scoprire”.