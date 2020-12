Tirocinio universitario a Catania: perché scegliere Campus Athena

La scuola di lingue e formazione Campus Athena è alla ricerca di tirocinanti: grazie alla convenzione con il Dipartimento di Scienze umanistiche, è possibile maturare crediti universitari e ricevere un piccolo rimborso spese.

Fare esperienza nel mondo del lavoro, senza avere solide competenze alle spalle, è uno dei problemi più grandi per i giovani. Chi desidera iniziare a costruire la propria carriera professionale si ritrova spesso davanti a un percorso a ostacoli.

Eppure c’è sempre un modo per iniziare. I tirocini universitari curriculari rappresentano la prima tappa di questo percorso. La prima occasione per fare esperienza e avere un confronto immediato con il mondo del lavoro.

Tirocinio universitario: una porta sul mondo del lavoro

Il tirocinio universitario è l’occasione giusta per mettersi in gioco, per iniziare a consolidare le proprie competenze, ma soprattutto per capire qual è la professione che si vuole svolgere. Non è raro, infatti, che qualcuno comprenda solo dopo molti anni di attività professionale quale fosse la vera strada da intraprendere.

Possono essere varie e diverse le cause di questo fenomeno:

• Motivi economici che spingono a intraprendere una professione, piuttosto che un’altra;

• Scarsa conoscenza delle varie opportunità professionali;

• Una mancanza di confronto col mondo del lavoro, soprattutto durante gli anni universitari.

Questo vale per tutte le professioni, ma anche per chi magari ha sempre desiderato insegnare ma non si è mai messo alla prova. All’università si fa sempre tanta teoria, ma poca pratica: chi insegna ha infatti un confronto diretto col mondo del lavoro solo dopo aver conseguito il titolo. Ecco perché vale la pena fin da subito sfruttare i crediti universitari del tirocinio per fare un’esperienza utile.

Campus Athena è alla ricerca di tirocinanti

La scuola di lingue e di formazione Campus Athena è alla ricerca di tirocinanti che abbiano voglia di mettersi in gioco nel campo dell’assistenza allo studio. Grazie alla convenzione con l’Università di Catania, gli studenti del Dipartimento di Scienze umanistiche hanno la possibilità di consolidare le proprie competenze in un contesto giovane e dinamico.

Il tirocinio permetterà di acquisire i crediti universitari dedicati ma non solo: Campus Athena ha previsto anche un piccolo rimborso spese per tirocinanti.

Quali sono gli step per svolgere il tirocinio presso Campus Athena?

• Inviare un’email a info@campusathena.it o chiamare al +39 388 745 0732;

• Partecipare a un colloquio conoscitivo con la general manager Matilde Leonforte;

• Avviare le procedure di inizio tirocinio indicate dal Dipartimento di Scienze umanistiche;

I tirocinanti si occuperanno di assistenza allo studio in ambito umanistico (lettere, storia, lingue ecc.). Le attività di tirocinio si svolgeranno solo nelle ore pomeridiane e con il supporto di un tutor senior.

Chi è e dove si trova Campus Athena

Campus Athena è una scuola di formazione linguistica e assistenza allo studio. La sua sede si trova a due passi dal centro storico di Catania, precisamente in via Spadaccini n.16, ovvero alle spalle di quella che per tutti i giovani è ormai nota come piazza Teatro Massimo. È facilmente raggiungibile a piedi dalla zona del Monastero dei Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze umanistiche, ed è anche molto vicina alla fermata metro “Stesicoro”.

Campus Athena è un punto di riferimento per i corsi di inglese e di lingue in generale, ma anche e soprattutto per l’assistenza allo studio. Grazie a un team qualificato di insegnanti, sono ormai centinaia gli allievi che hanno superato brillantemente le prove scolastiche e gli esami per le certificazioni internazionali.