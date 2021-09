Test medicina 2021, ipotesi un’altra domanda errata: gli aggiornamenti

Il Miur conferma l'errore nel test di medicina 2021. Considerata errata la domanda n°56. AL momento, continuano i dubbi su un ulteriore domanda.

Annullata dal Miur una domanda del test di medicina 2021. La domanda numero 56 aveva fatto molto discutere sul web e finalmente è arrivato il responso dal Ministero dell’Università: la domanda del test è stata confermata come errata e dunque annullata, accreditato il punteggio 1,5 ad ogni candidato. Adesso nascono nuovi dubbi su una seconda domanda del test, che continua a far discutere, la numero 21.

Conferma dal Miur: errata la domanda n°56

Con la conferma di errore dal Ministero dell’Istruzione sulla tanto discussa domanda n.56, adesso, anche colori i quali avessero sbagliato a rispondere riceveranno comunque un punteggio positivo pari a 1,5. La domanda del test, dello scorso 3 settembre, è stata valutata dal Ministero dell’istruzione come errata per la mancanza di un segno grafico rilevante.

Possiamo dunque arrivare alla conclusione che le migliaia di segnalazioni fatte dagli studenti sono servite: infatti, si tratta di una grande vittoria per i partecipanti, che si sono battuti affinché fossero rilevati gli errori presenti nel test di medicina 2021.

Possibile annullamento di un’altra domanda del test medicina 2021

Il dibattito sui social verteva su più domande, considerate, dai partecipanti non idonee al test medicina 2021. Tra queste, un’altra che ha fatto nascere molte critiche, dopo la n°56, è stata la numero 21. La domanda era stata inserita nel blocco di domande di cultura generale, eppure, questa sembrava vertere più su temi di chimica che di cultura generale. Inoltre, secondo alcuni candidati, la risposta individuata come corretta dal Miur (la E) sarebbe sbagliata.

“La correzione alla domanda 21 è comunque errata – segnala uno studente – dato che il quesito chiedeva quale delle affermazioni fosse corretta, di queste affermazioni solo una è corretta, ma alla correzione hanno messo come risposta nessuna (che era forse la risposta più sbagliata), per cui anche dopo questa correzione risulta comunque sbagliata la risposta al dato quesito. Quindi adesso mi chiedo, in base a cosa saranno fatte le graduatorie?“

Il responso ultimo del Miur

Al momento non si sa se il Miur darà un nuovo responso riguardo il test di medicina 2021, visto che il test è già stato preso in esame e un primo responso dal Ministero è già stato dato. Con le recenti modifiche, la nuova graduatoria verrà quindi riordinata secondo il nuovo punteggio positivo di 1,5 in relazione alla domanda n°56