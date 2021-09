Meteo Sicilia, continua il maltempo: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: sono giornate di forte incertezza per l'Isola, che si trova da diversi giorni flagellata dal maltempo. Quali sono le previsioni per il fine settimana?

Meteo Sicilia: la morsa del maltempo non sembra voler abbandonare la Sicilia. Secondo le ultime previsioni, le giornate di sole che hanno caratterizzato per lungo tempo l’estate del 2021 sono ben lontane dal ritornare; nonostante questo, le temperature rimarranno alte, seppur in un clima ormai sempre più vicino all’autunno. Cosa bisogna aspettarsi per i prossimi giorni? Che tempo farà nel weekend?

Meteo Sicilia: vortice temporalesco in arrivo

Come mai la Sicilia sembra non avere tregua dal maltempo? Lo spiegano i meteorologi de ilMeteo.it: si tratta di “un vortice impazzito che dalla Sardegna muoverà poi il suo baricentro verso le regioni meridionali mettendo così a rischio maltempo le giornate di sabato e domenica”.

Nella giornata di venerdì, secondo le previsioni, “il vortice depressionario sarà già in azione nella mattinata […], qualche rovescio temporalesco si sposterà in direzione dell’area tirrenica, raggiungendo i settori più settentrionali della Sicilia e quelli meridionali della Calabria entro fine giornata”.

La giornata di sabato, dunque, sarà la peggiore per l’Isola: “il centro di bassa pressione si muoverà ulteriormente verso il basso Tirreno andando a colpire così la Sicilia, la Calabria, il sud della Basilicata e raggiungendo poi nel pomeriggio anche il settore ionico della Puglia. Saranno questi i settori più colpiti da rovesci e temporali localmente di forte intensità con possibili grandinate ed isolati nubifragi”.

Ma c’è speranza per la domenica, che secondo ilMeteo.it sarà “sicuramente la fase migliore del weekend in quanto l’azione del vortice ciclonico andrà gradualmente perdendo di energia lasciando dietro di se alcune note d’instabilità sulla Sicilia e sull’area ionica”, spiegando in conclusione che “sarà questo il preludio ad un inizio di settimana abbastanza tranquillo nonostante all’orizzonte qualcosa potrà nuovamente cambiare”.

La situazione nelle province

Le temperature nel weekend, tuttavia, si manterranno alte nonostante il maltempo: nella giornata di venerdì si toccheranno punte di 29° a Trapani e 31° ad Agrigento, sabato una massima di 28° verrà registrata a Siracusa, mentre, infine, nella giornata di domenica la temperatura più alta si avrà ad Agrigento, con 31°.

Le previsioni a Catania

Per la città di Catania, il meteo per il fine settimana riserva temporali nella giornata di domani e sabato con temperature minime di 22 gradi nelle ore notturne e 27 ore durante le ore più calde nel primo pomeriggio. Per la giornata di sabato, il cielo oscillerà tra pioggia e schiarite. Durante la giornata di domenica, invece, ci saranno delle pioggerelle durante la notte e nel corso della giornata il cielo sarà prevalentemente sereno con una massima di 29 gradi.