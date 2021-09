Meteo Sicilia, il maltempo non si ferma: nuova allerta gialla per temporali

Meteo Sicilia: ancora allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Ciò viene indicato all'interno del nuovo bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: fino a qualche settimana fa si susseguivano i bollettini volti ad indicare alto rischio per ondate di calore. Da qualche giorno, invece, fanno lo stesso gli avvisi regionali di Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Ciò significa che nuvole e pioggia non lasceranno l’Isola nelle prossime ore.

Allerta gialla per temporali

In questo nuovo bollettino, reso pubblico dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, l’Isola è ancora una volta completamente colorata di giallo. Di fatto, è previsto un livello di allerta “gialla” per temporali: tale rischio riguarda l’intero territorio regionale. Al contrario, si esclude un rischio a livello idraulico. Si tratta, insomma, di un quadro analogo a quello previsto per la giornata di oggi, 8 settembre 2021.

Nello specifico, secondo il nuovo bollettino (valido fino alle ore 24 del 9 settembre), per la giornata di domani sono previste “precipitazioni da isolate a a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centromeridionale ed occidentale, con quantitativi cumulati deboli”.

E per quanto riguarda i venti? Dal pomeriggio di domani saranno localmente forti i sud-orientali sui settori occidentali. Inoltre dovrebbe risultare molto mosso, a partire dalla sera, lo Stretto di Sicilia.

Di seguito il bollettino.

Meteo Sicilia: le previsioni per domani

Non resta che chiedersi quale clima riserverà, nello specifico, il meteo Sicilia alle diverse zone dell’Isola. Secondo le previsioni de Ilmeteo.it, temporali e schiarite riguarderanno soprattutto la provincia di Catania, in cui sono attesi dai 20 ai 29 gradi (temperatura massima in Sicilia), e Siracusa, in cui il termometro dovrebbe oscillare tra una temperatura minima di 18 gradi ed una massima di 29.

La temperatura più bassa, secondo le previsioni, verrà riservata a Enna: qui sono previste nubi sparse ma non si escludono temporali isolati. Su Messina, a discapito di quello che indica il bollettino della Protezione Civile, secondo Ilmeteo.it dovrebbe splendere il sole. Tuttavia, non si dovrebbero superare i 27 gradi. Infine, sul resto della Sicilia saranno protagonisti i cieli nuvolosi ma le temperature resteranno ancora alte.