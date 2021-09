Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali: le previsioni

La Protezione civile dirama un bollettino di preallerta gialla per rischio temporali. Ecco l'avviso e le previsioni per il resto della settimana.

Dopo un’estate da record climatici per il caldo, il meteo Sicilia continua a indicare pioggia e maltempo nei prossimi giorni. Le previsioni meteo nel breve periodo indicano ancora temporali, con possibili peggioramenti in vista weekend. Per domani, mercoledì 8 settembre, il Dipartimento di Protezione Civile indica un’allerta meteo “gialla” su tutta la regione.

Le temperature, tuttavia, rimangono alte. Le massime sfioreranno i 30 gradi in tutte le province, eccezion fatta per l’Ennese. Le minime invece saranno comprese tra i 20 e gli 11 gradi.

Meteo Sicilia: il bollettino di allerta gialla

Nel dettaglio, il bollettino meteo Sicilia diramato dalla Protezione civile prevede un ordinario rischio per allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Non è previsto, tuttavia, alcun rischio a livello idraulico.

Le previsioni meteo Sicilia della settimana

Il maltempo in Sicilia durerà ancora a lungo. Secondo quanto riportato dal sito ilmeteo.it, infatti, le previsioni indicano pioggia e rovesci a carattere temporalesco per tutta la settimana. La giornata più intensa sarà sabato 11, specie sul versante nord-orientale dell’Isola.

La situazione dovrebbe migliorare, infine, nella giornata di domenica, lasciando spazio a un cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature in aumento.