Meteo Catania, forti temporali sul territorio: le previsioni della settimana

Meteo Catania, arrivano le prime giornate autunnali. Previste piogge e temporali nel territorio catanese per quasi tutta la settimana. Ecco le previsioni.

Meteo Catania: l’aria inizia a rinfrescarsi e il caldo afoso viene gradualmente sostituito da episodi temporaleschi che interessano tutto il territorio di Catania già dalla scorso weekend.

Pioggia e temporali sono i principali protagonisti del meteo del territorio: da sabato scorso, il tempo è stato per lo più nuvoloso con diversi episodi temporaleschi che ancora rimangono costanti per tutta la settimana corrente.

La giornata di oggi è cominciata con temporali e schiarite e una temperatura minima di 21°C e una massima di 26°C. Per tutta la mattina sono previsti fenomeni temporaleschi e schiarite; piogge debole e schiarite il pomeriggio, mentre la sera dovrebbe arrivare il bel tempo.

Vediamo cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

Meteo Catania: le previsioni per mercoledì

Anche la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da temporali e pioggia intermittente specialmente il pomeriggio; mattina e sera, invece sono caratterizzati dal bel tempo o parzialmente soleggiato. Le temperature prevedono picchi di 29°C con una minima di 20°C.

Le previsioni per giovedì

Invece la giornata di giovedì 9 settembre sarà leggermente migliore. Non sono previste piogge ma solo un cielo parzialmente nuvoloso per il pomeriggio. Poco nuvoloso la mattina e la sera. Anche per giovedì, le temperature restano costanti.

Le previsioni per venerdì

Torna la pioggia venerdì, sempre di pomeriggio. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso per la restante giornata. Nubi sparse con pioggia previste anche per il weekend con cielo instabile.