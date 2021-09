UNICT – Numero programmato: come immatricolarsi dopo le graduatorie

L'Università di Catania ha pubblicato le graduatorie degli ammessi al primo anno ai corsi di laurea a numero programmato. Ecco una guida su come immatricolarsi.

Unict ha pubblicato la lista degli ammessi ai corsi a numero programmato locale. Come già anticipato, quest’anno è il voto di diploma a rappresentare il requisito principale per l’immatricolazione. Ma cosa fare dopo essere stati ammessi a un corso di laurea?

Scadenze

I candidati ammessi possono completare la procedura di immatricolazione a partire dal 3 settembre 2021 ed entro il 13 settembre 2021. I candidati ammessi che non effettuano il pagamento della quota fissa sono considerati rinunciatari ed il posto viene utilizzato per i successivi scorrimenti.

Come immatricolarsi

L’immatricolazione ad un corso di studio si effettua in due passaggi:

domanda di immatricolazione;

pagamento della quota fissa.

Ambedue i passaggi devono essere effettuati seguendo le procedure online previste dal Portale Studenti “Smart_Edu”. La conferma della domanda di immatricolazione genera il pagamento della quota fissa di €156,00 (comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per € 140,00 e la marca da bollo virtuale di € 16,00) presente alla voce “pagamenti da effettuare”.

All’atto dell’immatricolazione lo studente che intende accedere ai benefici economici previsti dal Diritto allo studio, sia in ordine al calcolo della parte variabile della contribuzione studentesca sia per ngli ulteriori servizi erogati dall’Università a favore degli studenti, devono munirsi preventivamente dell’indicatore economico ISEE Università 2021 e, nella domanda di immatricolazione, laddove richiesto, devono autorizzare l’Ateneo ad accedere agli archivi informatizzati dell’INPS per acquisire l’indicatore economico, secondo quanto riportato sulla Guida per gli studenti a.a. 2021-2022.

Sono tenuti alla presentazione dell’ISEE Università anche i beneficiari di borsa di studio erogata dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU).

Obbligo Formativo Aggiuntivo

Lo studente immatricolato con voto di diploma inferiore a quello stabilito dal regolamento del corso di studio deve partecipare alle attività previste dal corso di studio per assolvere all’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) per potere proseguire gli studi presso l’Università di Catania.

Gli OFA sono colmati nei primi mesi del percorso di studio secondo le indicazioni del dipartimento di afferenza. Al 31 dicembre 2021 lo studente che non ha partecipato alle attività previste per assolvere all’Obbligo Formativo Aggiuntivo, viene considerato rinunciatario. L’adeguata preparazione iniziale necessaria per l’accesso ai corsi è data per acquisita se lo studente ha conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una votazione pari o superiore a quanto stabilito dai singoli regolamenti dei corsi di studio.

Gli studenti in possesso di tali requisiti sono esonerati da ulteriori prove di verifica della preparazione iniziale e vengono immatricolati senza

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).