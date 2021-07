ERSU – Pubblicato bando per borse di studio e posti letto 2021/2022

È online il nuovo bando di concorso ERSU 2021/22. Il concorso riguarda l'attribuzione delle borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario.

Disponibile da ieri il nuovo bando di concorso ERSU Catania 2021/2022. Si tratta di un bando unico per l’attribuzione delle borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario.

I benefici erogati riguardano contributi economici, ovvero

Borse di studio ordinarie;

Borse di studio riservate;

Altri contributi, riguardanti la mobilità internazionale incoming e il premio di laurea;

e servizi, quali

Servizio abitativo;

Servizio di ristorazione

Scadenze utili

I termini per presentare domanda saranno aperti dalle ore 09:00 del 01 luglio 2021 e fino al 10 settembre 2021 alle ore 14:00. La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente online tramite la piattaforma ERSU dedicata e riservata agli studenti. La procedura da seguire è indicata all’articolo 3 del bando e sarà necessario per gli studenti maggiorenni accedere tramite SPID.

Una volta compilata la richiesta online, questa dovrà essere successivamente regolarizzata tramite il caricamento (upload) del documento d’identità, per coloro che accedono con le credenziali, e l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta. Questa procedura dovrà essere eseguita entro le ore 14:00 del 30 novembre 2021.

La documentazione

Per poter presentare domanda bisogna calcolare i requisiti economico-patrimoniali riguardanti il nucleo familiare del richiedente. Tali condizioni vengono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente. Sono esclusi dai benefici previsti dal bando quanti superano i 23.626,32€ di ISEE e i 51.361,58€ di ISPE.

Per chiedere chiarimenti lo studente potrà rivolgersi all’Ufficio Assegnazione, all’URP dell’ERSU di Catania, alla pagina Facebook, alle e-mail predisposte sul sito dell’ERSU di Catania, nonché attivare l’assistenza tecnica che sarà disponibile fino alle ore 13:00 del 10 settembre 2021. Al momento tuttavia è sospeso il ricevimento in presenza e gli studenti dovranno prenotarsi sul sito internet dell’ente per essere contattati telefonicamente.