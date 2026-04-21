Per il secondo anno consecutivo, la Regione Siciliana garantisce il 100% delle borse di studio agli studenti universitari idonei ma non assegnatari. La Giunta regionale, presieduta da Renato Schifani, ha approvato la programmazione attuativa del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027, sbloccando ulteriori 46 milioni di euro destinati a integrare le risorse del Fondo integrativo statale (FIS).

Le risorse aggiuntive regionali si rendono necessarie poiché i fondi stanziati annualmente dal ministero dell’Università e della Ricerca non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno degli studenti siciliani. Con questo provvedimento, la Regione colma il divario, garantendo il sostegno economico a tutti gli aventi diritto che frequentano gli Ersu dell’Isola.

L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale pubblicherà nei prossimi giorni il decreto ufficiale, che darà il via libera all’erogazione dei fondi.

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani –. Con questo intervento diamo un segnale concreto di vicinanza ai nostri giovani e garantiamo il sacrosanto diritto allo studio. Non intendiamo lasciare indietro nessuno, a prescindere dal reddito. Si tratta di un investimento strategico per il futuro dei nostri ragazzi e per la crescita economica della Sicilia».