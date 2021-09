Graduatorie Unict 2021/22: quando saranno pubblicati gli scorrimenti

Unict ha pubblicato le graduatorie degli ammessi. Dopo le prime immatricolazioni, inizieranno gli scorrimenti. Come funzionano e quando saranno pubblicati?

L’Università di Catania ha pubblicato le graduatorie degli ammessi ai corsi di laurea a numero programmato locale. Sono moltissime le aspiranti matricole che hanno tentato di accedere grazie al voto di diploma che, dall’anno scorso, rappresenta il requisito principale per la formazione delle liste degli ammessi.

L’immatricolazione di coloro che sono stati ammessi può essere finalizzata entro il 13 settembre 2021. A partire da quel termine, si aprirà una nuova possibilità per tutti coloro che sono rimasti esclusi: l’Ateneo comincerà, infatti, a stilare le graduatorie degli ammessi per scorrimento. Vediamo come funziona.

Quando saranno pubblicati gli scorrimenti

Decorso il termine del 13 settembre 2021 si procede alla formazione delle liste dei candidati ammessi per scorrimento, costituite, per ciascun corso di studio, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi.

Le liste degli ammessi per scorrimento sono pubblicate sul sito di Ateneo entro il 16 settembre 2021. Gli ammessi per scorrimento possono immatricolarsi entro il 21 settembre 2021.

Secondo scorrimento

Scaduto il termine del 21 settembre 2021 si procede alla formazione delle liste dei candidati ammessi per il secondo scorrimento, costituite, per ciascun corso di studi, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi per il primo scorrimento.

Le liste degli ammessi per secondo scorrimento sono pubblicate sul sito di Ateneo entro il 24 settembre 2021. Gli ammessi per secondo scorrimento possono immatricolarsi entro il 30 settembre 2021.

Ripescaggio

Scaduto il termine del 30 settembre 2021 tutti i posti non coperti sono considerati disponibili e messi a disposizione per ripescaggio dei candidati non ancora immatricolati, né iscritti, per l’a.a. 2021-2022, a nessun corso di studio.

Possono manifestare interesse all’immatricolazione per il ripescaggio sia i candidati che, pur risultando ammessi, non hanno completato la procedura di immatricolazione nei termini previsti, sia coloro che non sono mai risultati ammessi e seguono nella graduatoria di merito, fino al completamento dei posti disponibili per il rispettivo corso a numero programmato locale.

I candidati al ripescaggio possono manifestare interesse all’immatricolazione, entro le ore 13:00 del 4 ottobre 2021, attraverso la procedura messa a disposizione nel Portale Studenti “Smart_Edu” e completare l’immatricolazione entro il 7 ottobre 2021. Le richieste pervenute verranno ordinate nel rispetto della graduatoria di merito.

Eventuali ulteriori posti, a seguito di mancate immatricolazioni, verranno assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili.