Covid Sicilia, crescono ancora i contagi: 1348 i positivi, boom a Catania

Coronavirus Sicilia: ancora alto il numero di contagi nell'Isola. I positivi di oggi superano di nuovo le mille unità: boom di contagi a Catania e Messina.

Sono 6.735 i nuovi positivi in tutta Italia, secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono 58 con un incremento di attuali positivi di 127 unità (137.025 in totale). Cosa succede, più nello specifico, in Sicilia? Vediamo il bollettino nel dettaglio.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 3 settembre

Unica zona gialla, la Sicilia è anche la regione oggi con un numero di positivi al di sopra delle mille unità. Sono, infatti, 1.348 i contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 280.235 dall’inizio della pandemia.

Le vittime sono 21, per un totale di 6.413. Sono invece 1.322 i guariti e +5 gli attuali positivi. Attualmente, nell’Isola, sono 28.130 gli attuali positivi.

I dati delle province