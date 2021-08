Volotea, offerta lampo per la Sicilia: biglietti a partire da 1€

Offerte da cogliere a volo: la compagnia aerea Volotea propone tantissime partenze e ritorni per Catania e in tutta la Sicilia a prezzi bassissimi. Ecco quali sono.

La nota compagnia aerea spagnola Volotea ha lanciato diverse offerte per poter concludere al meglio l’estate 2021. Si potranno acquistare tantissimi voli a partire da 1 euro, un’offerta valida per tutti i passeggeri, non solo quelli che hanno un abbonamento annuale con Megavolotea. Numerosi i voli con partenza o con arrivo in Sicilia a questa tariffa speciale, ma sono presenti anche biglietti a basso costo per altre destinazioni.

Volotea: voli da/per Catania

L’offerta proposta dalla compagnia comprende diverse città, tra cui anche Catania. In modo particolare si possono acquistare biglietti al prezzo di 1 euro.

Le offerte di volo a 1 euro sono presenti per Catania da Verona, il ritorno è fissato per il 29 settembre. Anche i voli per l’andata hanno sempre prezzi bassi: da Catania a Napoli si trovano voli a 19 euro, così come da Torino a Catania o da Bari a Catania, validi per i mesi di settembre e ottobre.

Volotea: voli da/per la Sicilia

Presenti voli low cost anche per tutta la Sicilia. In particolare, presente un volo con destinazione Lampedusa in partenza da Torino a 1€.

Inoltre, ci sono altre offerte a prezzi convenienti. Alcuni voli per Palermo, provenienti da Bari e Torino sono a 18 euro; da Olbia e da Verona per Palermo i voli sono a 19 euro; anche da Trieste ed Ancora sono presenti gli stessi prezzi validi per Palermo sempre nei mesi di settembre e ottobre.