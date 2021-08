Ryanair, voli: offerte da Catania a meno di 15 euro per 24 ore

Ryanair, voli: offerte da Catania a meno di 15 euro per prenotare nelle prossime 24 ore e garantirsi una vacanza per l'ormai imminente autunno 2021.

Ryanair, voli: offerte da Catania in arrivo dalla compagnia aerea low-cost tra le più celebri al mondo. Infatti, dal sito ufficiale della compagnia irlandese è già possibile prenotare il proprio volo per una vacanza o per motivi di altro genere, risparmiando e con una vasta scelta. Tuttavia, l’offerta non durerà molto perché i voli manterranno questo prezzo solo per le prossime 24 ore.

Tra le città per le quali si offrono voli a basso prezzo è presente anche lo scalo di Catania Fontanarossa, per il quale sono previsti diverse offerte in partenza e in arrivo. Infatti, a meno di 15 euro è possibile acquistare un biglietto che porti da Catania verso una delle seguenti mete in Italia e all’estero: Malta, Milano, Rodi, Madrid, Marsiglia, Siviglia e Cracovia. Inoltre, sono disponibili offerte a basso prezzo anche per Berlino e Eindhoven, destinazioni per le quali il biglietto costa meno di 25 euro.

Inoltre, a meno di 15 euro è possibile raggiungere la città etnea da Milano, volo che sarà utile per chi vuole organizzare una vacanza low-cost dell’ultimo minuto partendo dal nord Italia.

Infine, le offerte voli da e per la Sicilia a meno di 15 euro non si limitano a Catania, dato che sono presenti voli anche da e per scali come Trapani e Palermo. Quest’ultima, in particolar modo, offre come Catania diverse possibilità di voli in partenza a basso prezzo per una vacanza improvvisata in autunno nelle grandi città europee. Infatti, secondo quanto riportato nella pagina delle offerte speciali Ryanair, i voli prenotati entro le prossime 24 ore permetteranno di effettuare viaggi nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2021, a seconda della disponibilità.