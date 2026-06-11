Squadre di operatori di Gema Spa, d’intesa con l’assessorato comunale all’Ecologia, hanno avviato stamattina un intervento straordinario di ripulitura e igienizzazione nella zona di Largo Pilo. L’operazione si è resa necessaria per rimediare ai gravi atti di vandalismo compiuti martedì scorso da decine di giovani studenti, in occasione dell’ultimo giorno di scuola.

Utilizzando idropulitrici e mezzi meccanici, le squadre hanno effettuato un primo lavaggio approfondito degli spazi pubblici. I forti getti d’acqua e l’uso di prodotti disinfettanti sono serviti a rimuovere i resti di un fitto lancio di uova, farina, vernici e colori di ogni tipo. Durante i disordini di martedì, la foga degli studenti non ha risparmiato nemmeno gli agenti in divisa, presi di mira mentre tentavano di far rientrare la situazione alla normalità ed evitare il peggio.

Le operazioni di ripristino, pulizia e lavaggio accurato della piazza proseguiranno anche nella giornata di domani per garantire il totale recupero dell’area.