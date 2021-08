Sicilia zona gialla? Superata la soglia dei ricoveri: si attende il monitoraggio

La Sicilia farà ingresso in zona gialla dalla prossima settimana? I dati parlato chiaro ma si attende ufficialità dal Governo.

Con gli aggiornamenti dell’ultimo bollettino di ieri, la Sicilia entra di fatto in zona gialla. Infatti, il monitoraggio di ieri ha confermato i parametri di incidenza e occupazione ospedaliera con percentuali oltre la soglia (l’11% in terapia intensiva, il 19% in area medica) nel giorno della chiusura del dato settimanale, e quindi da lunedì 30 agosto la regione potrebbe passare effettivamente in zona gialla.

Infatti, salvo diversi cambiamenti, il Ministro Roberto Speranza, firmerà il nuovo decreto con i cambi colori e la Sicilia sarà la prima regione ad uscire dalla zona bianca e passare ufficialmente in zona gialla.

Cosa cambierà in zona gialla?

Effettivamente, le regole tra zona gialla e zona bianca sono alquanto simili. Infatti, in zona gialla non è previsto il coprifuoco, né limitazioni tra le regioni. Le restrizioni che ci saranno in zona gialla riguardano l’obbligo della mascherina all’aperto e per quanto riguarda bar e ristoranti ritorna il vincolo di massimo 4 persone al tavolo.