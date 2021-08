Coronavirus, Sicilia ancora prima per contagi: i nuovi dati

Coronavirus Sicilia: Isola ancora prima per contagi da covid-19. Di seguito il bollettino del Ministero della Salute con i dati delle ultime 24 ore.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino giornalieri con i contagi da covid-19 nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia si sono registrati 6.076 nuovi positivi e 60 decessi.

La situazione in Sicilia, appare ancora allarmante, infatti la regione è prima per contagi in Italia e nella giornata di eri sono state istituite 55 comuni a rischio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.491 nuovi positivi al coronavirus, 11 deceduti, 14 ingressi in terapia intensiva e 17 ingressi in rianimazione.

Coronavirus Sicilia: i dati per provincia