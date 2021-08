Concorsi Sicilia, ASP e università assumono: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia: l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e l'Università degli Studi di Catania assumono. Ma quali posti sono messi al bando? I dettagli.

Concorsi Sicilia: con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, diversi posti di lavoro vengono messi a bando per coloro i quali, possedendone i requisiti, intendono candidarsi. Questo mese, ad esempio, molte posizioni di lavoro vengono proposte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; un’offerta di lavoro, inoltre, è stata offerta in Gazzetta da parte dell’Università degli Studi di Catania. Ma di cosa si tratta, nello specifico? Quali posizioni aperte vengono messe a concorso in Sicilia?

Concorsi Sicilia: l’ASP di Messina assume

Come sopra preannunciato, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina mette a disposizione, in totale, ben 19 posti. Ma quali sono le posizioni aperte presso l’ASP? Leggendo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i posti messi a bando possono essere così divisi:

16 posti di dirigente medico a tempo indeterminato , disciplina di psichiatria, da andare ad assegnare tramite concorso pubblico, per titoli ed esami;

1 incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva, per il Dipartimento di prevenzione, da conferire in base a titoli e colloquio;

di direttore della struttura complessa di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva, per il Dipartimento di prevenzione, da conferire in base a titoli e colloquio; 1 incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione, da conferire in base titoli e colloquio;

di direttore della struttura complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione, da conferire in base titoli e colloquio; 1 incarico quinquennale, infine, di direttore della struttura complessa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, anche quest’ultimo da conferire sempre per titoli e colloquio.

Coloro i quali sono interessati a partecipare ai bandi pubblicati in Gazzetta, dovranno inviare e inviare la propria domanda, in via esclusivamente telematica, entro e non oltre il termine del prossimo 23 settembre 2021. Per maggiori informazioni, si rimanda al bando di concorso in Gazzetta.

Concorsi Sicilia: lavorare per l’UniCT

Anche l’Università degli Studi di Catania mette a disposizione una posizione aperta: si tratta della copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per supporto alle attività di comunicazione del progetto EUNICE, da andare a selezionare pubblicamente, per titoli e colloquio. Per maggiori informazioni su requisiti e sull’invio delle domande, che dovranno essere inoltrate entro il prossimo 13 settembre 2021, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.