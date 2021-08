Ordinanza Musumeci, zone arancioni e mascherine: cosa cambia da domani

Ordinanza Musumeci con nuove restrizioni in 55 comuni. Ecco quali sono le nuove regole in vigore dal 24 agosto e il testo ufficiale della Regione Siciliana.

A partire da domani, martedì 24 agosto, scatta l’ultima ordinanza di Musumeci, prevista per far fronte al crescente numero di contagi in Sicilia. Le nuove regole riguarderanno in tutto 55 comuni, di cui due, Barrafranca e Niscemi, entreranno in zona arancione. Vediamo cosa cambierà con le nuove regole.

Ordinanza Musumeci: zona arancione per due comuni

A Barrafranca, in provincia di Enna, e Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si applicheranno le regole previste dalla normativa nazionale della “zona arancione”. La durata prevista è dal 24 agosto al 2 settembre. Fino ad allora, salvo prolungamenti, le attività commerciali rimarranno aperte, ma sarà vietato spostarsi al di fuori del territorio comunale salvo motivi di salute, lavoro o necessità.

Ordinanza Regione Siciliana per 55 comuni: le regole

La nuova ordinanza Musumeci prevede per tutti i 55 comuni elencati, dal 24 agosto al 6 settembre compreso, misure su mascherine e vaccini, così da raggiungere la percentuale del 70% degli immunizzati.

In particolare: