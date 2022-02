Covid, Sileri: “Da metà febbraio stop obbligo mascherine all’aperto”

Il Ministero allenta gradualmente le restrizioni previste per il covid-19. La mascherina obbligatoria all'aperto sarà la prossima misura a cadere. Di seguito le ultime notizie.

Le restrizioni da covid-19 si stanno allentando. Infatti, da oggi al via green pass illimitato e quarantene ridotte per i soggetti vaccinati e non. Inoltre, un altro provvedimento, non ancora ufficiale, riguarderebbe lo stop dell’obbligo delle mascherine all’aperto. A parlarne è Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute.

“Da metà febbraio sarà rimosso l’obbligo delle mascherine all’aperto, prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione. Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche – ha assicurato Sileri – grazie soprattutto al fatto che abbiamo l’85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa”.