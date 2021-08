Sicilia rimarrà zona bianca? Si attende ufficialità

La Sicilia dovrebbe rimanere zona bianca così da evitare il passaggio in zona gialla. Queste sono le ultime notizie trapelate in base ai dati odierni. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Da quello che si apprende dalle ultime notizie e dati trapelati, la Sicilia non dovrebbe passare in zona gialla dalla prossima settimana. Infatti, domani non dovrebbe esserci nessun monitoraggio per decretare i nuovi colori delle regioni poiché l’Italia resterà interamente bianca.

I dati

Quella maggiormente a rischio per un passaggio al giallo sembrava la Sicilia che oggi però ha fatto registrare una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica). Tuttavia, la regione era rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%. La regione aveva fatto registrare un ribasso del 2% nelle intensive passando da 11% a 9%.

Un colpo di scena incredibile, se si pensa, che fino a qualche ora fa si parlava addirittura di Sicilia zona arancione.