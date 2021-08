Sicilia presto in “zona gialla”: superata soglia minima ospedalizzazioni

La Sicilia si avvicina a diventare zona gialla. Il numero degli attuali ospedalizzati supera la soglia minima di riferimento, portando così la regione al cambio di colore. Stessa cosa accade anche in altre parti d'Italia.

La Sicilia potrebbe presto diventare zona gialla. Ieri è stata superata la soglia minima di ospedalizzazioni, nuovo parametro essenziale per il cambio di colore. L’aumento riguarda però anche le regioni di Sardegna, Calabria e Toscana, rendendo così necessario in tutta Italia una presa di misure più restrittive.

I dati in Sicilia

In particolare, in Sicilia la soglia di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è del 9% e i reparti ordinari al 15% (incidenza a 140). Il limite fissato per decreto è del 10% per la rianimazione e al 15% per l’area medica, nel caso in cui l’incidenza settimanale superi 50 casi ogni 100mila abitanti.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi nell’Isola sono stati 6.833, ovvero il 34,1% in più rispetto alla settimana precedente (attestata al 14,7%). Cresce anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, che passa dal 5,1% al 6,3%.

A far lievitare i numeri in tutta Italia il moltiplicarsi di feste abusive e rave party in diverse zone turistiche. I Nas hanno effettuato controlli presso i villaggi turistici, campeggi e agriturismi, portando a 17 chiusure e 301 violazioni contestate, maggiormente dovute alla mancata attuazione delle misure anti-Covid.