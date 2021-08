Coronavirus, Sicilia ancora prima per contagi ma oggi 0 decessi: il bollettino

La situazione coronavirus in Sicilia desta molte preoccupazione a causa dell'andamento della curva epidemiologica. Il Ministero della salute ha pubblicato il bollettino odierno. Di seguito la situazione per provincia.

La situazione coronavirus in Sicilia non è delle migliori. Infatti, a tal proposito, l’Isola potrebbe fare ingresso in zona gialla a partire dalla prossima settimana a causa dei troppi contagi da covid-19. Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino odierno con la situazione attuale in Sicilia e nelle altre regioni italiani.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.229 nuovi positivi, 13 guariti/dimessi e 0 decessi. Tuttavia, in Italia, i nuovi positivi salgono a quota 5.273 e 54 morti.

Coronavirus Sicilia: i dati per provincia