Biglietto del cinema gratis per chi si vaccina: l’iniziativa a Catania

Iniziativa de I Portali per incentivare la campagna vaccinale. Ci si potrà vaccinare senza prenotazione e si riceverà in omaggio un biglietto per il cinema.

Iniziativa del Centro commerciale I Portali a San Giovani La punta volta ad incrementare la compagna vaccinale. Giovedì 19 e venerdì 20 agosto, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00, verrà allestito un punto vaccinale organizzato dall’Asp dentro il parco commerciale.

Più nello specifico, si tratta di un camper preparato nel parcheggio d’ingresso est dove ci si potrà recare per ricevere il siero vaccinale senza effettuare prenotazione. Chi si vaccinerà riceverà in omaggio un biglietto omaggio per ogni biglietto intero acquistato entro il 30 settembre presso il Cinestar.