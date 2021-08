Concorso VFP4: 2.251 posti per Esercito, Marina e Aeronautica

Concorso VFP4 in scadenza, per candidarsi basta la licenza media. Posti disponibili per Esercito, Marina Militare e Aeronautica. Il bando e i dettagli.

È in scadenza il concorso VFP4 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale presso Esercito, Marina Militare (inclusa Capitaneria di Porto) e Aeronautica. Il bando mette a disposizione in tutto 2.251 posti e le candidature scadono il 20 agosto. Le selezioni si rivolgono ai volontari VFP1 in servizio, sia in rafferma annuale sia in congedo per fine ferma.

Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili nel bando di concorso VFP4 2021.

VFP4: i requisiti

Oltre ai requisiti generali, quali il godimento dei diritti civili e politici e la cittadinanza italiana, il concorso VFP4 prevede anche i seguenti requisiti specifici:

età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti);

compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti); diploma di scuola secondaria superiore di primo grado ( scuola media );

); idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;

Gli oltre 2000 posti dei concorsi VFP4 si suddividono a seconda del corpo di riferimento, come riportato nel bando.

VFP4 Esercito: i posti a disposizione

Il bando del concorso VFP4 per l’esercito prevede in tutto 1.211 posti, suddivisi come segue:

1.111 per incarico / specializzazione che sarà assegnato / a dalla Forza armata;

20 per elettricista infrastrutturale;

20 per idraulico infrastrutturale;

20 per muratore;

3 per meccanico di mezzi e piattaforme;

10 per fabbro;

20 per falegname;

3 per operatore equestre, posizione organica di maniscalco;

4 per operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica.

Possono presentare domanda al concorso VFP4 i VFP 1 incorporati con il bando 2019, nonché, dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque bando / blocco relativo ad anni precedenti.

VFP4 Marina: i posti a disposizione

Il concorso VFP4 Marina Militare mette a bando 564 posti. Di questi, 370 sono per il CEMM (Corpo Equipaggi Militari Marittimi); 194, invece, per le Capitanerie di Porto.

L’immissione è unica ed è prevista a gennaio 2022 per i VFP1 incorporati con il 1° e 2°blocco 2020, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco / incorporamento relativo ad anni precedenti al 2020.

VFP4 Aeronautica

Il concorso VFP4 per l’Aeronautica, infine, prevede la copertura di 476 posti. L’immissione sarà unica per VFP 1 incorporati con l’unico blocco 2019, 1° e 2° incorporamento, e VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco / incorporamento relativo ad anni precedenti al 2019.