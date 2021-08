Covid, Sicilia a un passo dalla zona gialla: oggi +923 nuovi contagi

Sicilia a rischio zona gialla dopo Ferragosto: preoccupa l'aumento dei contagi e dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive. Il bollettino di oggi.

La Sicilia rischia la zona gialla dopo Ferragosto: a dirlo sono i conteggi dell’ultima settimana, che sono hanno rivelato circa 5000 nuovi positivi. Solo nelle giornate di sabato e di domenica, i nuovi contagi sono stati 1600. Verosimilmente, la Sicilia entrerà dunque in zona gialla a partire dalla seconda metà di agosto.

Cosa dicono i contagi delle ultime 24 ore? Ecco il bollettino diffuso poco fa dal Ministero della Salute.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 9 agosto

Sono 923 i nuovi contagi nell’ultima giornata, che piazzano la Sicilia ancora una volta al primo posto per contagi. Sono +862 i nuovi attuali positivi, per un totale di 14.939 attuali positivi in tutta l’Isola.

Sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.088 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti di oggi sono invece 58, per un totale di 228.534.

I dati delle province

Palermo: 73.418 (208)

Catania: 63.287 (190)

Messina: 27.719 (186)

Siracusa: 17.803 (56)

Ragusa: 15.570 (112)

Trapani: 15.540 (22)

Caltanissetta: 14.654 (106)

Agrigento: 14.258 (5)