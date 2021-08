Covid Sicilia, quasi 1600 i casi nel weekend: incidenza sale al 9%

In Sicilia, l'incidenza del Covid sale al 9%: l'Isola rischia la zona gialla dopo Ferragosto. Quasi 1600 i casi totali nel weekend: gli aggiornamenti.

Sono quasi 1600 i casi di Covid nel weekend in Sicilia. La Regione si conferma una delle più colpite da questa quarta ondata, e rischia di tornare in zona gialla già dopo Ferragosto.

Vediamo tutti gli aggiornamenti del fine settimana, compresi i bollettini di sabato 7 e di domenica 8 agosto 2021.

Il bollettino di domenica

Sono 822 i nuovi casi di Covid19 comunicati domenica 8 agosto 2021 dal Ministero della Salute, a fronte di 9.083 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale al 9%.

L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 14.077 con un aumento di altri 666 casi. I guariti sono 153 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.086.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 472 i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva ci sono 54 pazienti, 7 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 244, Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28, Messina 26.

Il bollettino di sabato

Nella giornata di sabato, invece, erano stati comunicati 776 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 17.662 tamponi processati nell’isola. L’incidenza era al 4,4%.

L’isola era comunque al primo posto per nuovi contagi giornaliero, con 13.411 attuali positivi e un aumento quotidiano di altri 432 casi. I guariti erano stati 337 mentre 7 le vittime.

Sul fronte ospedaliero erano 441 i ricoverati, mentre in terapia intensiva 47 i ricoverati. Sul fronte del contagio nelle singole province, si contavano: Palermo 127 nuovi casi, Catania 197, Agrigento 70, Caltanissetta 121, Trapani 76, Ragusa 59, Siracusa 62, Enna 29, Messina 35.