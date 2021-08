Tragico incidente in Sicilia: 14enne cade dallo scooter e muore

Ennesimo incidente mortale in Sicilia: la vittima aveva appena 14 anni. La dinamica è al vaglio degli agenti.

Ancora un incidente mortale verificatosi lungo le strade siciliane: questa volta ha perso la vita un giovane di appena 14 anni. Non sono stati coinvolti, tuttavia, altri mezzi.

Un quattordicenne ha perso la vita, stanotte, a causa di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. L’adolescente, Calogero Cammalleri, era da solo e alla guida per proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul selciato. È quanto avvenuto in contrada Ciotta, a Palma di Montechiaro.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e traportato all’ospedale «San Giacomo d’Altopasso» di Licata ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente, ancora da ricostruire, è al vaglio della polizia di Palma di Montechiaro.