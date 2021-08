Green pass, attesa per scuola e trasporti: cosa cambia da domani

Green pass: nelle prossime ore scatterà l'obbligo per diverse attività e locali. Nel frattempo, oggi, si terranno due appuntamenti importanti sul tema.

Green pass: è iniziata questa mattina la Cabina di regia con i capi delegazione della maggioranza e i vertici del Cts, Locatelli e Brusaferro, al fine di prendere una concreta decisione riguardo alle nuove misure per il contenimento del Covid-19 e all’eventuale estensione della certificazione. È, invece, previsto per oggi pomeriggio (intorno alle 16:30) il Consiglio dei Ministri: si tratta del secondo importante appuntamento legato all’eventuale estensione dello strumento per scuola e trasporti.

Il nuovo decreto Covid, andrà a chiudere il cerchio mettendo un punto definitivo a settimane di dibattiti e dubbi. Dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi sull’uso della certificazione verde avviata con lo scorso decreto, lo stesso che stabilisce l’obbligo in numerosi contesti da domani. Di seguito i dettagli.

Green pass: le informazioni essenziali

Ma facciamo un pò di chiarezza: cos’è il Green pass e in che caso si può richiedere? La Certificazione verde Covid-19 è un documento richiesto in Italia al fine di:

poter partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;

accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;

spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

A poterlo richiedere sono tutti coloro che presentano le seguenti condizioni:

essere guariti dal Covid19,

aver fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti

essersi sottoposti ad almeno una dose di vaccino.

Cosa succederà da domani 6 agosto?

A partire da domani 6 agosto 2021 la certificazione verde rappresenterà un “via libera” in molti casi. persone in quanto consentirà ai soli cittadini in possesso delle condizioni sopra elencate di poter accedere alle seguenti attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive.

E ancora: musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere e anche all’interno di strutture ricettive (limitatamente alle attività al chiuso). Inclusi anche sagre e fiere, convegni e congressi e centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Infine: centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e concorsi pubblici.