Siccità in Sicilia, ecco come ridurre gli sprechi in 24 mosse: le regole della Regione

Il buonsenso dei cittadini potrà contribuire a diminuire gli effetti della siccità. Ecco a quali regole attenersi.

In Sicilia è in atto una vera è propria emergenza: tra la forte diminuzione delle piogge, i costanti innalzamenti della temperatura che ha già superato la media stagionale e la consistente diminuzione dei livelli degli invasi idrici, si sta assistendo ad una delle possibili peggiori calamità destinate ad inasprirsi nei prossimi mesi.

Per questo, Renato Schifani, Presidente della Regione siciliana, ha chiesto direttamente ai vertici di Roma il riconoscimento dello stato di emergenza per crisi idrica. Ma questo non basta, perché a dover iniziare ad ottimizzare l’uso delle poche risorse rimanenti sono soprattutto i cittadini, che sono stati invitati dalla presidenza ad adottare una serie di norme e comportamenti anti-spreco.

Il vademecum

Il segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro, nominato commissario delegato per l’emergenza idrica, ha diffuso un vademecum delle azioni e buone pratiche per il risparmio idrico potabile e la riduzione dei consumi, rivolto soprattutto ai sindaci dei Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, quelli in cui è stato necessario effettuare dei razionamenti.

Le parole del Presidente, d’altronde, sono chiarissime: “La grave crisi idrica che stiamo vivendo richiede l’impegno di tutti, istituzioni e cittadini, anche nei comportamenti quotidiani. La Regione sta lavorando per utilizzare al meglio le risorse a disposizione per l’agricoltura e gli usi potabili provando anche a reperirne di nuove. E abbiamo chiesto al governo nazionale di sostenerci nei nostri sforzi.

Occorre, però, che anche i cittadini attuino comportamenti virtuosi e responsabili per un uso corretto dell’acqua. Si tratta di alcuni piccoli accorgimenti che, sebbene semplici ed apparentemente poco incisivi, se moltiplicati, possono determinare un notevole risparmio delle risorse“.

Le 24 regole da seguire per evitare lo spreco d’acqua

A dover attuare queste regole tramite provvedimenti urgenti saranno le stesse amministrazioni locali, che potranno controllare il loro rispetto anche tramite controlli della polizia municipale. Ecco il vademecum da rispettare:

1. Controllare l’efficienza dell’impianto idrico e verificare la presenza di eventuali perdite: con un rubinetto che gocciola si possono perdere fino a 5 litri al giorno d’acqua.

2. Non fare scorrere inutilmente l’acqua. L’esempio più classico? Lavarsi i denti con il rubinetto aperto, sprecando fino a 30 litri d’acqua, a fronte di un solo litro e mezzo con un utilizzo corretto.

3. Razionalizzare gli utilizzi anche in cucina, usando bacinelle per il lavaggio della verdura invece dell’acqua corrente. Attenzione anche quando si lavano i piatti a mano: tenere il rubinetto aperto significa lasciare scorrere 12 litri al minuto se non si chiude il rubinetto.

4. Scongelare gli alimenti all’aria ed in una bacinella. L’abitudine di lasciarli sotto l’acqua corrente calda o fredda comporta un consumo di circa sei litri al minuto.

5. Riutilizzare l’acqua tolta dall’acquario. Si può usare per annaffiare le piante e i fiori in quanto è ricca di sostanze fertilizzanti.

6. Nel caso in cui si usi la lavastoviglie, i piatti possono prima essere sciacquati con l’acqua di cottura della pasta o usata per lavare le verdure.

7. Utilizzare lavastoviglie e lavatrici sempre a pieno carico. Questi i consumi medi stimati: fino a 15 litri per un carico di lavastoviglie (classe A) senza prelavaggio (7 litri in classe A+++), 45 litri per un carico di lavatrice (classe A), preferendo lavaggi a temperature basse. ENEA inoltre specifica che con l’installazione di pannelli solari si eviterebbero i consumi elettrici per scaldare l’acqua necessaria agli elettrodomestici.

8. Sostituire i vecchi elettrodomestici con modello a risparmio energetico. Dovendo sostituire una nuova lavatrice o lavastoviglie, acquista quelle di nuova generazione che consentono di risparmiare il 50% d’acqua e di regolare la quantità erogata in base al carico. Per avere il massimo dell’efficienza e del risparmio, selezionare la modalità eco.

9. Se possibile utilizzare rubinetti con sensori o comunque utilizzare dispositivi che riducono il flusso dell’acqua (valvole rompigetto).

10. Installare sciacquoni a doppio tasto. In questo modo è possibile risparmiare anche 100 litri d’acqua al giorno, considerando che con lo scarico monopulsante si usano fino a 16 litri di acqua.

11. Preferire l’uso della doccia a quello della vasca da bagno. Nel primo caso si usano 40 litri d’acqua, mentre nel secondo si consumano mediamente fra i 100 e i 160 litri di acqua. Il risparmio è di circa 1.200 litri d’acqua all’anno.

12. In caso di lunghi periodi di inutilizzo (es esempio quando si parte), è bene chiudere l’impianto idrico centrale.

13. Installare sistemi di raccolta per l’acqua piovana per usi non potabili (ad esempio lavaggio auto) e per innaffiare.

14. Utilizzare sistemi temporizzati per l’irrigazione a goccia o in subirrigazione, ottenendo maggiore efficienza idrica.

15. Innaffiare le piante la notte (23- 5). L’acqua evaporerà più lentamente, per un risparmio medio complessivo di circa 5-10 mila litri all’anno.

16. Non utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio dei veicoli privati e in ogni caso utilizzando il secchio anziché il getto continuo, in questo modo potremmo risparmiare 400-500 litri.

17. Non utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali.

18. Non utilizzare l’acqua potabile per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. La grave crisi che attraversiamo ne impone il non utilizzo.

19. Recuperare l’acqua di condensa dei condizionatori o dell’asciugatrice e riutilizzarla per usi domestici, ad esempio per il ferro da stiro (è molto simile all’acqua distillata o demineralizzata).

20. Diversificare l’uso dell’acqua a seconda della sua qualità: tra acqua potabile, piovana, grigia e nera.

21. Utilizzare, se possibile, tecnologie per il riutilizzo delle acque generate dalle operazioni di igiene personale (acque grigie).

22. In giardino, effettuare operazioni sul terreno per trattenere il più possibile l’acqua.

23. Installare coperture vegetali sui tetti e giardini pensili. Esse possono assorbire fino al 50% di acqua piovana, riducono la possibilità di allagamenti in caso di forti precipitazioni. Non solo: esse favoriscono l’isolamento termico del tetto, riducono le polveri sottili e creano un microclima più gradevole, con meno calore dovuto all’irraggiamento.

24. Utilizzare pavimentazioni drenanti nelle superfici esterne agli edifici, favorendo la ricarica delle falde e mitigando l’effetto “isola di calore”.

Quanta acqua si spreca giornalmente?

Non sembrerebbe, ma piccoli gesti di tutti i giorni possono veramente incidere sull’evoluzione dell’emergenza nei prossimi anni. Per dare un’idea, ecco qui lo spreco o il risparmio in numeri, come calcolato da Università ed Enti di Ricerca:

• 30 litri: è lo spreco di acqua se si lascia il rubinetto aperto per tre minuti mentre ci si lava i denti;

• 20 litri: è lo spreco quando facciamo scorrere acqua per sciacquare il rasoio mentre ci si rade;

• 20 litri: ogni giorno, sono i litri risparmiati se installiamo nei wc cassette di scarico a flusso differenziato;

• 40-60 litri: è il risparmio per ogni lavaggio di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico;

• 100 litri: è il risparmio di acqua se si lava l’auto con un secchio anziché con il tubo di una pompa;

• 4 litri: è il risparmio giornaliero se si lavano le verdure lasciandole in ammollo invece di usare l’acqua corrente.